Tarvanpää noorkotkad ja kodutütred korraldasid 300 noorele suurlaagri

Kaitseväe keskpolügooni Läsna teeninduslinnakus peeti teisipäevast reedeni igaaastast noorkotkaste ja kodutütarde suurlaagrit "Väge täis". Laagri korraldaja oli Viru malev ning suur osa korraldusest oli Viru maleva Tarvanpää rühma noorte kanda. Laagri pealik Peep Puusik ütles, et tänavune laager oligi eriline seetõttu, et väga palju tegid noored ise. "Loomulikult oli siin koostööpartnerite ja täiskasvanute roll, aga noorte osa oli see aasta päris suur, mida varem ei ole sellisel kujul olnud," rääkis ta.