Altja on küla, kus vana põimub uuega ja minevik tänapäevaga. Selleks et kohaliku rahvani tuua nii küla minevik kui ka olevik, kogunetakse laupäeval kell 19 kiigemäel. Korraldajate soov on taas ühendada küla noored ja vanad, linna- ja maarahva.