Kartul tõotab anda mullusest suurema saagi

Simunas tegutseva ja 100 hektaril kartuleid kasvatava perefirma müügiesindaja Alo Põldmaa rääkis, et möödunud kuumaperiood suurt mõju kartulikasvatusele ei avaldanud, sest vihma on tulnud piisavalt. "Põuaperioodi on vähe olnud ning vihma stabiilselt," ütles ta ja lisas, et kartulipealsed on ilusad ning ka mugulad on hakanud suurust kasvatama. "Ei ole üldse muret sel aastal," lausus Põldmaa.