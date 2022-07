Rakvere Raibe ⟩ Munamonumendi teisaldamine võib võtta aastaid

“Funk on aegunud ja igav võõrast ideoloogiat kandev muusikastiil. Seda ülistav puuslik, mis muide ongi tehtud puust, maakonnakeskuse esindusväljakul, liiatigi veel Arvo Pärdi kuju vahetus läheduses, on lubamatu,” seisab kujuvastaste pöördumises. Selles on esile toodud ka seisukoht, et funk-monumendi jätkuv eksisteerimine linnaruumis solvab teiste muusikastiilide austajaid. Eriti pungi, millele on pühendatud oma laulupidu, kuid mitte ühtegi ausammast.