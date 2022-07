Kolumn: Kondaja

Mina ise õues midagi kahtlast ei märganud. Aga eks tema tajud on teised. Nüüd aeg-ajalt mõtlen, et äkki ta ootab mind. Et igatseb. Aga vaja pole olnud. Ja kuidas ma võtan teistelt kassi ära. Igaks juhuks. Et äkki hiir tuleb. Niisugused mõtted. Olid peas. Kui pikutasin peale lõunat diivanil. Kell oli kaks. Ja tümps-tümps! käivad esikus sammud. Tulevad kööki. Suveaeg. Uks lahti. Muudkui tulevad. Naabrinaine? Et mul ikka hing sees? Küünitan ennast ettepoole vaatama. Et kesse tuleb.