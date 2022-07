GALERII ⟩ Altjal peeti kogukonnapäeva, et külaelule uus hing sisse puhuda

"Me tahame tuttavaks saada Altja kohaliku elanikuga, sest minuni on jõudnud nii mõnedki korrad selline info, et nii tahaks, et Altja saaks uuesti elavaks. Sealt see siis välja kasvas," rääkis laupäeval Merili Vipper, kes alates eelmise aasta sügisest töötab Palmse mõisa direktorina.