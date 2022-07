Muruniidukite spetsialist: üks sageli tehtav viga võib rikkuda bensiinimootoriga niiduki

Smiti sõnul esineb igal suvel juhtumeid, kus muidu töökorras bensiininiidukid on läinud katki, sest õlitase on langenud tugevalt alla miinimumi, mille tõttu on masina mootor kinni kiilunud. "Kui inimene paneb tööle sellise bensiininiiduki, milles ei ole tilkagi õli, on see kahjuks minutite küsimus ja masinaga ongi kõik. Siis ei ole teist lahendust, kui tuleb uus niiduk või vähemalt uus niiduki mootor osta," räägib Smitt.