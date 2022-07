“Ma Käsmu satun üks kord aastas, sest mu isa Urmas Liivand käis kunagi Käsmus laagris. Aasta võis olla 1985,” rääkis merineitsina tuntud Merle Liivand, kelle kontol on neli Guinnessi rekordit ujumises. “See on ju kodune rand, kodune vesi, kodune meri. Ma arvan, et Käsmu on sihuke mõnus suvekoht, aga ma olen siin käinud ka talvel, et natukene energiat laadida,” ütles Liivand.