Juhtkiri: rohepöörde ootamatu mõju

Samas on kahtlus, et rohepöörajad ei osanud kõiki tagajärgi hinnata või ei rääkinud nad teadlikult, mida see endaga kaasa toob. Igatahes tekkis terves Euroopas suur küttepuidu defitsiit. Eesti lepikud ei ole küll otsas, aga küttepuude hind hakkab jõudma juba ehituspuidu hinnale järele. Metsaomanikku ei saa otseselt hinnatõusus süüdistada – turumajandus reguleerib hindasid, kauba müüja küsib ikka seda, mida ostja maksab. Ja olukorras, kus ostjad on valmis üksteist üle trumpama, kerkibki puidu hind kõrgustesse.