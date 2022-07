Uuele valitsusele puid alla

Kinnitan poliitika sees olnud inimesena, et midagi hullu pole juhtunud. Olukord on tavapärane. Ikka juhtub, et valitsusi on vaja ka lühikeseks perioodiks ja kolme aastaga samal positsioonil viit eri ministrit näha pole ka midagi erakordset.

Ministeeriumiametnikud on selleks hästi treenitud ja ministrite kohanemiskaustad on ringmajanduse parimate tavade järgi korduskasutuses. See, et lahti lastakse ka asjatundlikke ministreid, on elus tavaline. See on erakonna esimehe kätes, ja mis asjaolusid tema kõik arvesse võtab, on hoomamatu. Vähemasti minu jaoks. Mõne käigu loogikat võib aimata, aga ikka võib juhtuda ka midagi lihtsalt mitteseletatavat. Parteijuhtimine ongi nagu korralik seks. See on meetmete kompleks, mitte üheülbaline tegevus. Ja rahuldust peab see tegevus ju pakkuma, muidu seda tegema ei kiputaks.