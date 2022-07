Galerii ⟩ Juulikutse ajateenijad saavad tänasest vormi selga

Paljud noormehed on plaaninud kaitseväega ühele poole saada kohe pärast keskkooli. Suureks tõukeks on ka võimalus minna aega teenima "Klassiga ajateenistusse" projekti raames. Hulk Tapa noori olid otsustanud seda võimalust kasutada ja ootasid täna hommikul koos bussi, mis nad Tapa sõjaväelinnakusse pidi viima. "Eks väike ärevus on sees ikka, uus koht ja uued inimesed," tunnistas üks noormeestest. Ärevust tekitab noorte sõnul kõige rohkem teadmatus. Varem ajateenistuse läbinud sõpradelt on küll maad kuulatud, kuid kõike enda nahal kogeda on hoopis midagi muud. Erilist ettevalmistust noored kaitseväeks enda sõnul teinud ei ole. "Ainult trenni teinud, et varem nagunii oleme treeninud. Nüüd spetsiaalselt küll midagi eriti teinud ei ole," rääkis värske ajateenija Edgar.

Spordihoone parklas ootasid bussi ka kaksikud Kermo ja Erik. Aega teenima läheb neist siiski aga ainult üks. "Juuste järgi saab aru vist, kumb meist läheb," viskas Kermo nalja, juhtides tähelepanu enda kiilaspeale ja venna pikkadele juustele. Kermo on esimene noormees, kes ütles ajakirjanikule julgelt, et tema on kaitseväeks valmis. "Kõik on rääkinud, mis sealt oodata võib, ja kui kõik teevad asju koos, siis ei peaks probleemi olema, ma arvan," ütles Kermo. Kermo ema sõnul on ka tema süda rahul. "Ta saab kindlasti hakkama. Kaksikvend jääb koju õnneks," ütles ta. Vend Eriku sõnul on talle olukord, kus vend on kaitseväes, uus ja veidi harjumatu, sest nad on tavatsenud kogu aeg kõike koos teha. "Nüüd ongi reaalselt esimene kord, kui me näeme nii harva. Ma arvan, et see jõuab hiljem kohale. Lähed kõrvaltuppa midagi rääkima ... aa, sa pole ju siin," tõi Erik näite.