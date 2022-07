Kadrinlasi nörritavad kriibitud autod

Kadrina alevikus on inimesed hädas autode kriipijaga, kuid lõhutud on ka busside esiklaase. Ehkki süüdlast ei ole tabatud, kahtlustatakse kohalikku elanikku, kes on skisofreenia tõttu ravil käinud, kuid praegu taas vaba ja valmis tegudeks, kui hoog peale tuleb.