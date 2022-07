Praktilised nõuanded avatud talude päevaks: jäta lemmik koju ja talu loomi ära toida

Kõige parema kogemuse saamiseks soovitab maaeluministeerium enne tutvuda talude programmidega. Selleks on avatud talude päeva veebilehel loetletud kõik taludes tehtavad tegevused ja kellaajad. Kindlasti tuleks iga talu külastamiseks varuda aega, sest oluline on kvaliteet, mitte kvantiteet.

Oluline on jätta meelde, et taludes olevaid loomi toita ei tohi. Loomad peavad sööma neile ette nähtud toitu. Kui on siiski soov tingimata loomi toita, tuleks selleks talu pererahvalt luba küsida.