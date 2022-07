Näiline heategu lõppes hoiatusega: metsloomi soolaga kostitanud inimene sai noomida

Keskkonnaameti Lääne-Virumaa järelevalvebüroo juhtivinspektor Lea Aren lausus, et amet sai vastava info murelikult inimeselt, kes nägi metsas kahtlast liikumist. "Kontrollimisel selgus, et metsa alla oli viidud keedusoola," sõnas ta. "Kodus üle jäänud keedusoola viis inimene metsa, arvates, et seda tohib teha, kuna ka jahimehed metsloomi toites pakuvad neile soola. See on siiski eksiarvamus: oma kodus üle jäävat toitu, sealhulgas soola, aga ka näiteks aiajäätmeid, metsa viia ja loomadele pakkuda ei sobi."