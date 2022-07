Koroona ja koerad häirivad suurüritust

Põllumajandusuuringute keskuse maaelu võrgustikutöö osakonna juhataja Reve Lambur rääkis, et kahjuks on paljud talud sunnitud osalemisest loobuma, sest pererahvas on haigestunud koroonasse. Lääne-Virumaal puudutab see tänastel andmetel ühte talu.

Lamburi sõnul on ka neid majapidamisi, kes on avastanud, et neid polegi avatud talude nimekirjas. Nemad siis kohe sinna ka lisatakse. Info hankimisel soovitaski Lambur internetis vaadata avatud talude kodulehte, kus on kõige täpsem info. Võrreldes mullusega on tänavu üks erinevusi see, et eelmisel aastal saadi talupäevade kohta infot trükikaardilt, mida jagati kütusetanklates. Lamburi sõnul sel aastal trükikaarte tanklates pole, vaid ainus kaart avaldati eelmisel nädalal Maalehe vahel.