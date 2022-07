Kadrina staadionimaraton pakkus osalejatele rohkesti rõõmu

Kadrinlane Sille Kaljurand on kohalikus keskkoolis õppinuna Kadrina staadionil väga palju sporti teinud. Ta tahtis panna ennast proovile ning osales öisel poolmaratonil. Naine ei kujutanud ette, mismoodi staadionimaraton välja kukub: kas tuleb igavus peale või hakkab pea ringi käima. Tegelikult ei juhtunud kumbagi ning ta saavutas kiireima naisena üldarvestuses teise koha.

"Mina ei teadnudki, et Kadrinas oli remont tehtud. Kujutasin ette, et saan vanade mattide otsas hüpata, vesi välja lirtsumas," avaldas Kaljurand. Enamasti naine staadionil jooksmas ei käi ja treenib pigem looduses. Poolmaratonil jooksis ta kõik 53 staadioniringi koos Janno Loomusega. Kadrina inimesi osales kohalikul võistlusel rohkemgi. "Ma pole veel ühelgi pikal distantsil ennast nii hästi tundnud. Staadioni peal oli tore, rahvas elas kaasa, pakuti süüa, pakuti juua, sai lobiseda," kirjeldas Kaljurand ja tõdes, et kindlasti osaleks sellisel võistlusel uuesti. Kuigi Kaljurand sai voodisse alles kell kolm öösel ning äratuskell helises juba kell kuus, oli enesetunne tema sõnul väga värske ning mõnus oli tõusta.