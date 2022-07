Vabatahtlikult ajateenistusse tulijate arv on tõusutrendis

Omal soovil ajateenistusse tulijate hulk on tänavu märkimisväärselt suur. "Hetkel maailmas toimuv pole jätnud puutumata kedagi. Noorte inimeste soov anda oma panus enda riigi turvalisusesse ning iseseisvusesse on tugev, märkimisväärne ning igakülgselt tajutav," ütles kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem.

1. jalaväebrigaadi väljaõppeohvitseri major Lauri Kriisa sõnul algab sel nädalal teenistusse asunud noortel elu üks tähtsamaid ja põnevamaid etappe. "Meie noortel relvavendadel on ees palju avastamist, õppimist ja seejärel teadmiste rakendamist ja juhtimist," kõneles Kriisa ning lisas, et uuendatud sõduri baaskursus annab neile aega uue olukorraga harjumiseks. "Usun, et see tee, mida sõdurid alustavad, teeb neid parimateks kodanikeks ja headeks riigikaitsjateks," lisas major Kriisa.