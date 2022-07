Galerii ⟩ Rakvere koduloomade varjupaigas on kassipoegade uputus

Kui kassipojad sünnivad, siis esmalt on pesakond koos emaga karantiinis. Peale kiibi ja vaktsiini saamist on pojad ikkagi paar kuud emaga ning on siis valmis päris koju minema. Emad peavad koju minemist ootama veidi kauem, sest pärast poegi taastuvad nad mõne aja ning suunduvad siis protseduurile, pärast mida loomad enam järglasi ei saa.