Juhtkiri: avatud talust vanaema otsima

Meil siin Lääne-Virumaal võib olla raske uskuda, et Tallinnas on tuhandeid inimesi, kes pole tõepoolest elusat lehma näinud. Traktor ja kombain viljapõllul on neile samuti suured vaatamisväärsused. Eriti suure hooga külastatakse aga just neid talusid, millel on pakkuda lisaväärtust. Kus mängib puhkpilliorkester, esineb mõni laulja või bänd, kus tehakse teatrit. Siis läheb rahvas pigem esinejaid kui talu vaatama.