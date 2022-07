Ilm kisub taas kuumaks

Neljapäeval on Eesti kohal kõrgrõhuvöönd ja lisandub soojemat õhku. Öö hakul ulatuvad loodetuule puhangud põhjarannikul veel kuni 12 m/s, päevaks tuul nõrgeneb ja on muutlik. Õhutemperatuur jääb öösel 10 kuni 14 kraadi piiresse, vaid rannikul on kohati sooja 17, päeval tõuseb temperatuur 23 kuni 28 kraadini, rannikul on kohati veidi jahedam.