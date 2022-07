Rakvere Funkfest avalikustas esinejate järjekorra

Pealaval astuvad üles Marten Kuningas, Karl Vilhelm Valter, Marta Lotta Kukk ja Maria Kallastu koos suure bändiga, et esitada videomängust Grand Theft Auto tuntud maailma funk'i-paremikku alates 80-ndatest. Kõlavad lood nagu "Low Rider", "Lady Hear Me Tonight", "Rollercoaster". Superstaar Alika Milova on ette valmistanud repertuaari oma lemmikust funk-muusikast, mida ta pealaval esitab. "See on üks oodatumaid kontserte sel suvel. Lubame, et paneme laval hullu ja pakume inimestele head sõud,” rääkis Alika, ja tunnistas, et on koos ansambliga juba väga ootusärev.