Rakvere kesklinnast välja kaevatud säilmed maeti ümber linnakalmistule

Sõjamuuseumi arheoloog Arnold Unt rääkis, et kesklinna ühishauas oli luustikke tegelikult kokku 28, mitte 30-32, nagu varem räägiti. "Kontrollisin ja loendasin need korrektselt üle," kinnitas ta. "Nii mõnigi luustik kuulus eakale inimesele. Julgen öelda, et tsiviilisikuid oli kesklinna ühishauas isegi rohkem kui sõdureid – seda võib oletada säilinud riideesemete põhjal. Kedagi nimeliselt tuvastada ei õnnestunud – taolise protseduuri korral ongi see ilma DNA-d võtmata pea-aegu võimatu. Leidsime küll ühe sõdurilusika, millele oli sisse kratsitud ilmselt nimi, aga see on paraku loetamatu."