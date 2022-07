Välismaa noored said Karepal kokku

Tantsulaager "Alide" idee sai alguse 28. aastasest rootslannast Fredrika Burvallist, kes on ise tegelenud tantsimisega ligikaudu 10 aastat. Naise sõnul on ta juba mitmeid aastaid unistanud sellest, et Karepal tantsulaager korraldada, sest selle paigaga on tal eriline seos. Naise vanaisa Väino Vimberg, kes põgenes sõja ajal Rootsi, on pärit Toolselt, seega kasvas mees üles sealses piirkonnas. Praegu on nende perel Karepal ka suvila, kus iga-aastaselt puhkamas käiakse.