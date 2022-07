Prügiprobleemi ja tulekahju üle elanud Mohni saar ootab suvitajaid

Saarel elab aasta ringi kaks inimest, aga suviti küündib rahvaarv viie inimeseni. Kuigi kohalikke on saarel vähe, külastab saart igal aastal lume sulamisest lume tulekuni mitu tuhat inimest. 14 aastat Mohni saarel elanud mees sõnab kindlalt, et õige ettekujutuse saab saarest vähemalt kahe päevaga. Paari tunniga ei jõua saarel suurt midagi teha.

Kuigi on esimene täiesti piiranguteta suvi pärast pandeemiat, käib saare elaniku sõnul rahvast ikka vähem. "Enne koroonat käis suvega saarel 4000 inimest," sõnab ta. Praegu on Mohnit külastanud tema hinnangul vaid 500 inimest. Saart külastavad rändajad tervest maailmast. Kõige kaugemalt on tuldud Hiinast, aga väike saar on populaarne ka eestlaste seas.