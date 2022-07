Virtuaalreaalsusprillid viivad huvilised tuletorni tippu

Raido Roostalu ütles, et idee sai alguse sellest, et tuletorni seisukord tekitas ohutusküsimusi. Torni lääne-edelapoolne külg variseb, seega majakasse sisse ei pääse. "Mul tekkis kevadel mõte, et tehnoloogia on kaugele jõudnud, et on võimalik üsna reaalsuslähedast kogemust luua," lausus Roostalu. Ta võttis ühendus transpordiametist Janno Viinaga, kellele idee meeldis, ning kelle abiga tagati Mohni saare püsiasunikule ligipääs, mida oli vaja majaka seestpoolt tutvustamiseks. Raido täpsustas, et transpordiameti valdusalasse jäävad ka meremärgid, milleks on ka majakad, seega on nendes tegutsemiseks vaja transpordiameti luba.