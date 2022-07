Marleen Mülla ja Lishanna Ilves naudivad kodustaadionil võistlemist

Mõlemad kergejõustiklased tunnistasid, et kodustaadionil võisteldes on alati eriline tunne. Ilves nentis, et on Rakveres nii palju treeninud, et siin võisteldes kipub trenni tunne tekkima. “Kui end ilusti üles kütta, siis on tunne ikka nagu võisteldes. Siis pole vahet, millisel staadionil,” sõnas hetkel Porkunis treeninglaagris harjutav neiu.