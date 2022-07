Ootamatu pööre – Capital Mill soovib ehitada Tapa ujulat

Spordi- ja vabaajakeskuse ehitamiseks Tapa linna on Tapa vald koos riigi kaitseinvesteeringute keskusega pidanud läbirääkimisi kaheksa firmaga. Nendeks on Tondi Tennisekeskus OÜ, Elften Capital AS, Sanatoorium Tervis AS, Messhall OÜ, Merko Ehitus Eesti AS, KMG Inseneriehituse AS, Capital Mill OÜ ja BaltCap AS.