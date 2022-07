Alanud viljakoristus toob põllutehnika teedele

Kreeni sõnul on praegu algamas viljakasvatajate kõige intensiivsem aeg. "Oled kas põllul või kuivatis. Masinad on väljas 24/7. See toob eelkõige just maapiirkondades liiklusesse tavapärasest rohkem põllumajandustehnikat," sõnas ta ning avaldas lootust, et autojuhid on tähelepanelikud ja mõistvad. "See on toidu tootmiseks ülioluline etapp ja laias vaates töö, mis meid kõiki toidab," märkis põllumees.