"Selline käik on muutnud meid klientide silmis atraktiivsemaks partneriks just HoReCa sektorit (hotellid, restoranid, kohvikud) silmas pidades. Samuti on suuremad kaupluste ketid, kellele on eestimaine toodang oluline, nagu Coop, Prisma Peremarket, CityAlko, SuperAlko, Kaupmees ja Meie Toidukaubad, oluliselt oma valikusse meie tooteid lisanud," lisas Nimmerfeldt.