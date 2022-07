Sünoptik Kairo Kiitsak: päikseline suveilm asendub äikese ja hoovihmadega

Kairo Kiitsaku sõnul möödub reede öö vastu laupäeva Ida-Eestis veel sajuta, Lääne-Eestisse jõuab aga hoovihma- ja äikesepilvede vöönd, mis võib jõuda hommikutundidel ka Lääne-Virumaale. Laupäeva jooksul liiguvad pilved edasi ida poole. Päeval on ka siin-seal vihmahooge, ent äikesetõenäosus on suurem eeskätt idapoolsetes maakondades. Sooja on öösel Lääne-Virumaal 16-19 kraadi, päeval tõuseb 23-25 kraadini. Siis läheb ilm natukene jahedamaks.

Ööl vastu pühapäeva on Eestis samuti üksikuid hoovihmasid liikvel, aga õhk on mõõdukalt soe, 13-17 kraadi. Pühapäev erilist muutust ilmarindel ei too. Oleme ikka madalrõhuala mõjusfääris. Laialdaselt on hoovihmasid ja püsib äikesevõimalus. Sooja on oodata 18-23 kraadi.