Kungla lasteaia õpetajad käisid Itaalias õppimas

Kokku tulid Poola, Slovakkia, Portugali, Läti ja Eesti õpetajad. Palermos said 13 õpetajat kuulda samuti Montessori meetodist ning tutvusid õuesõppe võimalustega. See õpperetk oli organiseeritud vaid rakverlastele ning sellel koolitusel said Kungla pedagoogid kogemusi vahetada Itaalia õpetajaga ja teadmisi Itaalia haridussüsteemist.