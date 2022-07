Teoloogiline välimääraja: Rakveres tegutseb ligi kümme pühakoda

Miks neid usulahke nii palju on, küsib usuleige keskmine eestlane. Ainuüksi Rakveres tegutseb vähemalt kaheksa kogudust. Kes neist peab hingamispäeva pühapäeva asemel laupäeval? Kellel on alkoholi suhtes nulltolerants? Kes kristlastest ei söö sealiha? Kes on need, kes Ameerika filmides nähtud jumalateenistustel käituvad ekstaatiliselt? Kes ei pea jõule?