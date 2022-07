Tapa gümnaasium elab uue direktori ootuses

Direktori kohusetäitjaks nimetati senine Tapa gümnaasiumi õppejuht Klaire Uustalu, kelle töö uues ametis algab 1. augustil. “Esialgne kokkulepe vallavanemaga on, et 31. augustini, sest ma usun, et selle kuu aja jooksul leitakse uus direktor,” ütles Uustalu.