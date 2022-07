Nädala kaja: võtkem aeg maha

Eestlastena ei jõua me ära oodata, et suvi pärale jõuaks. Kõledal sügisel on porilompi astudes ainus mõte see, et saaks juba varbad sooja merevette. Talvel mõtled, et küll oleks hea juba õhemad riided selga panna. Aga siis, kui kaua oodatud suvi lõpuks kätte jõuab, tormame me ringi nagu pooletoobised. Kogu aeg on kuhugi kiire, kõik asjad peavad tingimata nüüd ja kohe tehtud saama.