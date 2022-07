Reisijad naudivad uusi busse

Haljalas elav Raja ütles, et temale uued bussid meeldivad. “Õhku on rohkem,” võrdles ta uusi busse vanadega. “Bussid väljuvad täpselt,” nimetas Raja teise uute busside vooruse. See meeldib eriti Haljala inimestele, sest varasema liinioperaatori sõidukid väljusid sealt pahatihti enne õiget aega, jättes reisijad peatusesse pika ninaga ootama.

Raja sõnul on uute busside plussiks veel võimalus väljuda keskmisest uksest, mis tähendab, et pealetulijad saavad takistamatult eesuksest siseneda. Tahtmatult on naine kuulnud ka kaasreisijate vestlust uute busside teemal. Tema sõnul kiidetakse stoppnuppu, mis sohvrile väljumissoovist märku annab. Tõsi, see nupp oli ka vanades bussides, kuid Raja hinnangul olid need kuidagi märkamatud.