Daði Freyr annab täna Rakveres kontserdi

Freyr on tuntud 2020. ja 2021. aasta Eurovisionilt, kui ta lauludega "Think About Things" ja "10 Years" end rahva südamesse laulis. "Suur menu kahel aastal järjest, hea huumorisoon, imeline lavasõu. Need on märksõnad, mis ühe tipptasemel artistiga kaasas käivad," ütles peakorraldaja Johannes Pihlak. "See tuleb pa-pa-pa-parim pidu," ümises Pihlak täna hommikul peale päikest lubava ilmateate vaatamist.