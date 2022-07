Galerii ⟩ Piiral pakuti Leedu borši ja näidati vaba aiapidamist

Käsitööpoodi pidav Ruta Mäe rääkis, et esemetest on tekstiil tema enda tehtud, keraamika ja merevaik on toodud Leedust. Ruta ise on pärit samuti Leedust. Seepärast ootas külastajaid juba värava kõrval väike telk Leedu boršiga. Ruta selgitas, et Leedu borš erineb Ukraina analoogist selle poolest, et on külm, Ukraina supp aga kuum. Erinevu on veel selles, et Leedu boršis pole liha, vaid keefir, punane keedupeet, hapukoor, külm keeduvesi, kurk, roheline sibul, till ja muna. "Palava ilmaga paras süüa," sõnas Ruta.