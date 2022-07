Galerii ⟩ Karepa ravimtaimeaias saab ka Euroopa haige mees terveks

Ravimtaimeaia perenaine soovitas angervaksa ja soopihli. Need on head abilised liigeste vaevuste korral. Angervaksa nimetatakse suisa looduslikuks aspiriiniks.

Küsimusele, palju aias ravimtaimi on, vastas Luke, et ei tea. "Võime nad ükskord üle lugeda," sõnas ta ja pakkus, et kuskil üle kahesaja taime.