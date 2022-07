Galerii ⟩ Lambad jooksid huntide eest hobuse ja eesli juurde varju

Aga Savi talu peremehe Kristjan Saluvee juhitud loomi tutvustav ring algas jänestest. Enne haavikuemandate juurde minekut küsis talu peremees arvukalt publikult, et kes on saanud kassilt küünistada. Paljud. Ja kes on saanud, need teavad, kui valus see on. "Jänese küünistamine on kümme korda hullem," hoiatas talu peremees ja andis loa jäneste puure avada ja neid silitada. Enne, kui Saluvee jäneste toitmiseks leivatükke jagas, juhtis ta tähelepanu asjaolule, millega pikkkõrvu kindlasti toita ei tohi. Need on poest ostetud kapsas ja porgand. Reeglina on poetoodang kasvatatud ohtra väetise toel ja jänestele lõppeb sellise toidukraami pruukimine surmaga.