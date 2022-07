Tumedat verd sulid mängivad kurte ja koguvad annetusi

Seltskond kelme tiirutas Põhjakeskuse ümbruses laupäeval. Ostukeskuse külastaja Janar Nagel jälgis nende tegevust pisut pikemalt ja kinnitab, et "kurttummad" olid üsna pealetükkivad. Ta helistas ka häirekeskusesse, et informeerida politseid. "Nad said kohe aru, kuhu helistasin, ja lasid kiiresti jalga. Ilmselt oli mulle ka silm peale pandud ja nemad omakorda jälgisid minu tegevust," oletas Nagel.

Mees rääkis, et kõigepealt märkas ta tõmmut verd naist K-Rautas riiulite vahel tiirutamas. "Tuli minu juurde, aga ma ajasin ta minema. Siis nägin, et ta käis isegi müüjatega midagi seletamas. Suhtles žestide abil," meenutas Janar Nagel. "Seejärel näitas üks vanem mees naisele isegi tühja rahakotti, püüdes selgitada, et sularaha pole, aga naine üritas selgeks teha, et läheme siis pangaautomaadi juurde sularaha võtma. Õnneks see vanem härra haneks ei läinud."