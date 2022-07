Elust kurjade koerte linnas

Mina olen siis see Mart, kelle säärejooksu Virumaa Teataja esilehel laiale avalikkusele tutvustati. Mul üks klassiõde kangesti kahtlustas, et need sidemes jalad on vist selle Janseni omad, aga tõdes, et ta enam täpselt ei mäleta, sest nägi neid viimati kuuskümmend aastat tagasi … Pärast oli tal aga kangesti hea meel, et ta ei olnudki eksinud.