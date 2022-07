Vältimaks mäsu, on politsei lähinädalatel Virumaal väljas suurendatud jõududega

Narva politseijaoskonna juhi Indrek Püvi sõnul on varasematel aastatel inimesed Vene armee tähtpäevadel kogunenud mälestusmärkide juures peamiselt Narva linnas ja selle lähiümbruses. "Spontaanseid kogunemisi võib seega ette tulla ka sel aastal, mistõttu on oluline meelde tuletada, et Nõukogude Liidu või Venemaa armee sümbolite ja lippude kandmine on keelatud. Ka ei tohi nendel kogunemistel avaldada toetust Venemaa sõjale Ukrainas. Keelatud sümbolite kasutamisele avalikus ruumis reageerime süüteomenetlusega," rääkis Püvi ning lisas, et sõdades langenute mälestamine ei ole Eestis keelatud, kuid ei ole lubatud tähistada ja ülistada neid päevi moel, mis Eesti jaoks seostub okupatsiooniga ja toetab sõda Ukrainas.