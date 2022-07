Oleg Gross: Facebook vähendab mu privaatsust

Suurärimees Oleg Gross rääkis, et sotsiaalmeediat ta ei kasuta. “Mõnes mõttes on see mul teadlik valik, ma ei taha liiga adresseeritud olla,” selgitas ta. Gross jätkas, et see ei ole tema arvates vale, kui teised seda võimalust kasutavad. “Kui on midagi asjalikku öelda, siis kindlasti tuleb öelda, aga ma arvan, et väga paljud pingutavad sellega üle,” ütles ärimees.