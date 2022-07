Noortel naistel on võimalus kogeda ajateenistuses toimuvat

Töövarjupäevadel tutvuvad noored naised ajateenistuse väljaõppe ja sealsete elamistingimustega. Töövarjupäevadel on võimalik osaleda sõjaväepolitsei vahipataljonis, küberväejuhatuse staabi- ja sidepataljonis, toetuse väejuhatuse logistikapataljonis ning Kuperjanovi jalaväepataljonis.

“Tüdrukute huvi on töövarjupäevadele registreerimisel suur, kuid mõned vabad kohad on kiirematele veel jäänud,” ütles kaitseressursside ameti kaitseväekohustuslaste osakonna juhataja Merle Ulst ja tõdes, et uus võimalus töövarjuks pürgida tekib sügisel, kui väeosades algavad uued töövarjupäevad.