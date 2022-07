Toto soovib lava taha piima, juustu ja alkoholivaba õlut

Bänd ja tehniline tiim on palunud korraldajalt kontserdipäeval kolm toidukorda päevas. Bändi riietusruumi on muuhulgas palutud 98 pudelit vett, juustuvalik, šokolaadi, apelsinimahla, piima, alkoholivaba õlut, punast veini ja palju muud.

Eestisse jõuab Ameerika ansambel uue suurejoonelise "The Dogz of Oz" maailmaturnee raames. Kuuekordse Grammy võitja Toto varamusse kuuluvad hitid "Africa", "Rosanna", "Hold The Line", "Stop Loving You" kõlavad kindlasti ka suve suurkontserdil Rakvere Vallimäel.