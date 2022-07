Vanatoa küngas Inju lähistel osutus ilmselt 16.–18. sajandi külakalmistuks

"Ma olen siit suuskadega alla sõitnud, künka otsas jaanituld teinud, õlut joonud, ja ei osanud elu sees kahtlustada, et tegelikult on see kalmistu," tõdes Valdar Sursu, kelle majapidamise kõrval alanud arheoloogilistel kaevamistel leiti juba esimestel tundidel kaks tõenäoliselt 16.–18. sajandist pärinevat matusekohta.