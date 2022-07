Škoda Laagri 22. Rakke Rattamaraton üllatab uue rajaga

Škoda Laagri 22. Rakke Rattamaratoni peakorraldaja Enno Eilo sõnul on maratoni rada suures osas muutunud võrreldes varasemaga. „Enne võistlust toimus meil ka avatud raja sõit, kus oli üllatavalt palju osalejaid. Usun, et suuresti muutunud rada ja uued lõigud tingis suure huvi maratoniraja testimise vastu. Lisaks on meil muutunud poolmaratoni rada, mis on nüüd oluliselt lühem ja veidi rohkem maastikul. Kuna vihma pole vahepeal väga tulnud ja rada on suhteliselt kuiv, siis on oodata sel pühapäeval väga mõnusat võistluspäeva,“ lausus Eilo ja julgustas võistluspäevast osa võtma kogu pere, kuna ka sel korral toimuvad lastesõidud.