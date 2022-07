Lapsepõlveunistuse täitmiseks lükati pulmad edasi ja osteti ponid

Maaris ja Ahto tutvusid Raplamaal. “Ühel hetkel märkasin, et minu kõrvaltrepikojas on ilus tumedanahaline šokolaadipruun tugev mees, no teised kõik olid valged. Ja ma panin kohe silma peale. Ei läinud kaua aega, kui Ahtol läks auto katki ja ta pidi külast leidma kellegi, kes teda külapoodi viiks. Tuli küsima, kas naabritädi aitaks – nii me tutvusime, sealt edasi läks kõik väga kiiresti,” meenutas Maaris.

Enne Kohalasse sattumist plaaniti abielluda ja selle jaoks koguti raha. Osa kogutud raha eest osteti pulmakleit ja isegi laulatusaeg oli broneeritud, kuid siis otsustati teisiti. “Pulmakleit seisab nüüd kapis ja pulmad jäid ära, aga me ostsime kodu,” ​ütles Maaris ning selgitas, et mõte oma kodust koos loomadega oli mõlema lapsepõlveunistus. “Olgu või puukuur, selle me ostame, me pidime oma koha saama,” rääkis Maaris. Ta ütles, et talu nimel töötati kolmes kohas: mehe ja naise päevatöö ning naise öine lüpsitöö laudas.