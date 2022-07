Toidukohad vaevlevad tööjõupuuduses

Art Café omanik Anne Nõgu ütles, et peale pandeemiat on toidukohtadesse töötajate leidmine paras peavalu. “Täna terve Eesti ägab kokkade puuduses. Hea, kui meil on kõigil toitlustustel ühe vahetuse kokk olemas,” ütles Nõgu. Nõgu sõnul oleme jõudnud sellisesse ühiskonda, kus noored ei kipu enam tööle minema. “Ühed noored tahavad sellist raha saada – no tule ikka kahe jalaga maa peale! – ja teised on need noored, kes ei taha midagi teha. Kolmandad siis ikkagi tulevad tööle, aga sellel aastal oli ikkagi väga vähe gümnaasiumi lõpetanud noori, kes tööle tahtsid tulla. Kokkadest ma ei taha rääkidagi,” lausus Nõgu. Naise sõnul tuleb töötajate puudusest olenemata siiski jälgida ka seda, kes teenindajateks sobivad. “Sellel aastal tuli justkui rohkem vaeva näha, et kes sinna letti sobivad, seal on vaja teatud isikuomadusi ka, igaüks ei sobi sinna,” rääkis Nõgu.