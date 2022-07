Kuidas ma ei saa toidukohas seekord poole tunniga käidud? Miks on puupüsti täis restoranis ainult kaks teenindajat?

Sest et nii on. Mõne ürituse puhul ei mõjuta linnas askeldav rahvamass üldse toidukohtade käivet. Kontserdile saabujaid võib olla küll jube palju, kuid kohalikku toidukohta keha kinnitama ei pruugi neist keegi jõuda. Mitmepäevase tralli puhul võib juba eeldada, et külalised käivad ka kohalikku sööki proovimas. Rahvast pungil restoran ja pikk ooteaeg ajavad aga näljas inimesed silmi pööritama ja kurjustama.